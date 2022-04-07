Петицию за перенос похорон Жириновского создали в Петербурге

Похороны скончавшегося 6 апреля лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского запланированы на Троекуровском кладбище в Москве. Как сообщает «МК в Питере», петербуржцы создали на сайте Change.org петицию с требованием похоронить политика в Петербурге. По замыслу автора, последним пристанищем Владимира Жириновского должно стать одно из кладбищ в районе Александро-Невской лавры.

Такое предложение в петиции обосновано тем, что Петербург подходит политику по своему бунтарскому духу. Москву автор петиции назвал городом денег. Раскрывая свою точку зрения, он пояснил, что Владимир Жириновский не был москвичом по натуре и стремился поддерживать всю Россию.

Автор также отмечает, что сам Владимир Жириновский желал быть похороненным на Новодевичьем кладбище. Однако провести похороны он при этом предлагает на кладбище Александро-Невской лавры, где похоронено много известных исторических личностей: Михаил Ломоносов, Сергей Витте, Галина Старовойтова, Анатолий Собчак.