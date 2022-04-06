В США считают невозможным исключение России из Совбеза ООН

Россию невозможно исключить из Совбеза ООН. Такую оценку дала в интервью телеканалу MSNBC постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Дипломат отметила, что, несмотря на невозможность исключения, Запад будет делать все возможное для изоляции России. Линда Томас-Гринфилд пояснила, что Совет безопасности является следствием создания ООН после Второй мировой войны, а России — член этого совета. Она назвала такое положение дел фактом, изменить который Запад не в силах. Однако, как отметила политик, присутствие России в совете можно сделать очень некомфортным.

Как подчеркнула Линда Томас-Гринфилд, в настоящее время ведется работа по исключению России из Совета ООН по правам человека.