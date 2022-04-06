Из-за приехавшего в Белый дом Обамы Байден остался в одиночестве

На мероприятии в Белом доме бывшего президента США Барака Обаму окружили люди, которые что-то живо с ним обсуждали. Как сообщает РИА Новости, нынешний глава государства Джо Байден при этом остался в одиночестве.

Мероприятие, в котором принял участие бывший президент США, было посвящено снижению расходов американцев на медицину. Его пригласили как автора закона о реформе здравоохранения. В США его также часто называют Obamacare.

Отмечается, что нынешний президент Джо Байден подписал инициативу и после хотел сойти со сцены для традиционного общения с присутствующими. Однако на краю сцены никого не оказалось. В результате Джо Байден с удивлением развел руками.

Барак Обама напротив оказался окружен присутствующими. В их числе были законодатели и вице-президент Камала Харрис.