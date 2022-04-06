Болгарский социолог назвал Россию полюсом силы

Новый миропорядок еще не наступил. Такое заявление в эфире Радио Болгария социолог Иво Христов. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт пояснил, что капитализм в том виде, в котором мы его знаем, будет упразднен. Ментальность людей жестко контролируется обществом посредство социальных сетей, а упразднение среднего класса происходит в настоящий момент. Автор назвал происходящее ускорением истории.

Уравновесить США и составить ему конкуренцию, по словам Иво Христова, может комбинация Китая и России. Он также отметил, что это не союз, а скорее хорошо понятный интерес. Он является причиной серьезного сотрудничества, от которого не стоит ждать заключения нового Варшавского договора.

Политолог выразил точку зрения, что глобализацию сменят макроблоки. Однако в процессе их выкристализовывания миру предстоит пройти через множество калибровок и конфликтов.