День единения народов России и Беларуси предложили сделать нерабочим

День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля. Как сообщает ТАСС, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложила сделать праздник нерабочим.

Спикер Совфеда отметила, что в этом году праздник выпал на выходные. Однако, по её мнению, этот день достоин того, чтобы стать нерабочим, ведь гражданам есть что праздновать.

Валентина Матвиенко напомнила, что ровно четверть века назад началась интеграция двух государств. По этом такой день может стоять в одном ряду с Днем России и Днем народного единства. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия ценит Беларусь не просто как партнера, а как надежного друга, на которого всегда можно положиться.