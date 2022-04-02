В Генконсульстве Нидерландов уточнили, что не намерены полностью прекращать работу в Петербурге

Дипломатическая миссия Нидерландов уточнила ранее опубликованной информацию о временном прекращении работы своего посольства в Москве и Генерального консульства в Петербурге. Как сообщили дипломаты, деятельность будет приостановлена частично, но не полностью.

Отмечается, что сложившаяся геополитическая ситуация не должна коснуться на двусторонних отношениях России и Нидерландов. Последние готовы продолжать двусторонние дипломатические отношения с Россией и не намерены закрывать свои дипломатические представительства в стране.

Уточняется, что в Генконсульстве Петербурга продолжат оказывать консульские услуги «в рамках возможного». Как именно изменится объем предоставляемых услуг, не уточняется.

Ранее сообщение о приостановке деятельности Генконсульства Нидерландов в Петербурге появилось Telegram-канале дипмиссии.