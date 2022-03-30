Вкладывающим в Петербург миллиарды рублей компаниям предоставят особые условия

В петербургском Законодательном собрании обсуждалось решение квартирного вопроса для петербуржцев и помощь тем, кто может остаться без работы после ухода европейских компаний с российского рынка. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в ЗакСе состоялось первое выступление Уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

Светалана Агапитова выступала в городском парламенте спустя три месяца после избрания на должность. В своем первом выступлении в декабре Светлана Агапитова использовала отсылки к герою Максима Горького и Фазилю Искандеру. В нынешнем выступлении она обращалась к творчеству Михаила Булгакова. В частности, она отметила, что если москвичей уже сгубил квартирный вопрос, то петербуржцев еще нет. При этом выступление омбудсмена осталось серьезным и информативным.

Фракции парламента заранее подготовили и прислали Светлане Агапитовой свои вопросы. После её выступления парламентарии получили возможность задать дополнительные. Одной из тем обсуждения стала помощь людям, которые могут потерять работу в случае полного ухода европейских компаний с российского рынка. Светлана Агапитова назвала принуждение работников к увольнению распространенной, но труднодоказуемой разновидностью нарушения трудовых прав. Она отметила, как важно не совершать главную ошибку — поддаться давлению и написать заявление по собственному желанию. В этом случае доказать нарушение будет практически невозможно.

Направленный на улучшение инвестиционного климата в Петербурге законопроект приняли депутаты в первом чтении. Особые условия на длительный срок готовы предоставить компаниям, вкладывающим в город миллиарды рублей.

Депутат ЗакСа Дмитрий Панов пояснил, что речь идет не о десяти годах, а о сроке до 20 лет. 15 лет готовы предоставлять при вложении 50 миллиардов рублей. Если выше, период увеличивается до 20 лет. Отмечается, что это важное соглашение, в рамках которого город гарантирует предоставление исключительных условий для инвестора, который приходит для развития своих производств.

Спикер парламента Александр Бельский подчеркнул, что депутаты пристально следят и за грядущей в Петербурге транспортной реформой. Маршрутные такси исчезнут с петербургских улиц 1 апреля, однако парламентарии уверены, что это не приведет к пассажирскому коллапсу.

Глава ЗакСа подчеркнул, что некоторые петербуржцы привыкли ездить на маршрутках, но помимо эффективности есть и опасность, которую они из себя представляют. Особо отмечается, что на сегодняшний день данные вопросы хорошо урегулированы, а транспортная реформа разбита на три этапа, чтобы уйти от каких-то острых углов.

Обсудили депутаты и создание молодежного парламента в Петербурге. При рассмотрении во втором чтении изменили возраст парламентариев — он не должен превышать 26 лет.