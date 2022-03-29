На продовольственном форуме побывали премьер-министр Белоруссии и губернатор Петербурга

Белорусская делегация находится в Петербурге в рамках официального визита. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на Белорусском продовольственном форуме побывали губернатор Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, а также Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Александр Беглов отметил, что продовольственный форум особенно важен в сложившейся сегодня ситуации из-за существенного места в торгово-экономических отношениях поставок белорусских продуктов в Петербург. Мероприятия с участием представителей Белоруссии в Северной столице проводятся ежегодно.

По словам Александра Беглова, в форуме участвуют профессионалы, специалисты из регионов, представители промышленности. Мероприятие позволяет укрепить горизонтальные связи, что дает соответствующий результат. Отмечается, что Петербург известен пищевой и перерабатывающей промышленностью, но не имеет собственной сырьевой продовольственной базы. Сырье для переработки привозят, в том числе и из республики Беларусь.

Роман Головченко назвал Петербург одним из основных направлений поставок продукции. По объемам поставок Петербург занимает третью строчку. Премьер-министр Белоруссии подчеркнул, что проблем и сбоев с поставками нет и не будет.

Политик назвал Россию и Белоруссию самодостаточными государствами, которые умеют трудиться на земле, знают, как сделать качественную и хорошую еду для людей, а также взаимно заполняют друг друга.

За 2021 год импорт товаров из Белоруссии в Петербург оценивается в 25 миллионов долларов, что на 24,1% выше, чем годом ранее.