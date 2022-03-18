Глава петербургского комитета по энергетике Бондарчук ушел в отставку

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга проходят кадровые перестановки. В отставку уходит глава комитета Андрей Бондарчук. Как сообщили в Смольном, его обязанности будет временно исполнять заместитель Светлана Мельникова.

Андрей Бондарчук руководил комитетом по энергетике с 2013 года. С 2004 года он занимал различные должности в исполнительных органах власти Петербурга и Ленинградской области в сфере энергетики и тарифного регулирования.

В сообщении отмечается, что за время его работы на посту главы комитета по энергетике в Петербурге была налажена системная работа с предприятиями инженерно-энергетического комплекса.