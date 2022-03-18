Телемарафон в честь воссоединения Крыма с Россией проведет телеканал «Санкт-Петербург»

День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, телеканал «Санкт-Петербург» отметит масштабным десятичасовым телевизионным марафоном Санкт-Петербург. Новые вызовы. Время действовать». Этот день является важным в новейшей истории России, но в то же время его можно считать отправной точкой санкционной войны. Местом соединения важных процессов, которые помогут успешно преодолеть это испытание, может стать Петербург. В эфире марафона эксперты будут искать ответы на вопросы о кризисе и новых возможностях, а также о том, как городу им соответствовать.

Как уточнили на телеканале «Санкт-Петербург» прямой эфир начнется в 12:00. Участниками марафона станут представители власти, науки, культуры, бизнеса, а также простые петербуржцы. Своим видением текущей ситуации поделятся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернаторы Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, Ирина Потехина, Алексей Корабельников, Владимир Княгинин, Максим Соколов, Николай Линченко, Анатолий Повелий, Максим Мейксин, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев и председатель Комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

Марафон пройдет на трех площадках-студиях: в телецентре на ул. Чапыгина, д.6, в «Невской ратуше» и в современном мультимедийном центре Политехнического университета. Последний превратится в штаб Экспертного клуба и соберет ведущих российских политологов.

Единственным региональным каналом, который проведет телемарафон такого уровня, будет «Санкт-Петербург». Зрителей ждут и прямые включения из других регионов: Крыма, Москвы, Архангельска, Пскова, Великого Новгорода, а также столицы Белоруссии — Минска.

После телемарафона зрителей ждет концерт «Za Россию!», который начнется в 22:00. Зрителей поздравит губернатор Петербурга Александр Беглов, с поздравлениями также выступят представители науки и культуры, общественные деятели.

Вести концерт будут звезды утреннего телешоу канала Людмила Ширяева и Василий Киров. Список выступающих обширен: народные артисты России Валерия и Александр Буйнов, заслуженная артистка России Зара, солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов и группа «Марсель».

В 23:30 выйдет в эфир программа «В ритме Петербурга». Героем специального выпуска будет народный артист России Александр Михайлов. Завершится марафон эксклюзивным интервью генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, которое начнется в 00:30.

Отмечается, что цель телемарафона «Санкт-Петербург. Новые вызовы. Время действовать» — заглянуть в окно возможностей, которые несет любой кризис, чтобы увидеть новые варианты развития с опорой на свои силы, показать их миру, а также наметить маршрут последующего движения, чтобы выйти из сложившейся ситуации обновленной, сильной и независимой страной.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич отметил, что канал — единственный из региональных реализует столь масштабные проекты на злободневные темы. Данный формат позволит рассмотреть проблему со всех сторон и предоставить слово придерживающимся различных точек зрения. Зрители такие проекты давно полюбили, что подтверждают их высокие рейтинги.