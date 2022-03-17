Таллин прекратил сотрудничество с Петербургом

Власти Эстонии прекращают сотрудничество с Москвой и Петербургом. Как сообщает «Интерфакс», письмо с соответствующей информацией направил властям двух городов председатель Таллинского городского собрания Евгений Осиновский. Сообщается, что данное решение нашло поддержку у представителей всех фракций, представленных в собрании.

Договор о сотрудничестве Петербурга и Таллина был подписан в 1996-м году. Между отдельными районами Петербурга и эстонской столицы также имелись соглашения о сотрудничестве. Их действие прекращено одновременно с основным договором.