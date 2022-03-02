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Эксперт оценил риск полного закрытия границ России

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© Фото: pixabay.com

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Владимир Соловейчик уверен, что Россия не станет сама закрывать границы.

Билеты на поезд «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки в эти дни пользуются повышенным спросом. На ближайшие даты они раскуплены. Отток IT-специалистов из России также увеличился.

Политический аналитик Владимир Соловейчик поделился с «АБН» мнением о возможном полном закрытии границ России. Он уверен, что, если это произойдет, то инициатором будет Европа или США, а не сама Россия.

Эксперт считает, что западные страны готовили так называемый железный занавес для РФ давно. Это случилось задолго до ситуации с Украиной в процессе введения ограничений по коронавирусу. Владимир Соловейчик продолжил, что такая политика будет продолжаться Западом вне зависимости от того, какой предлог для этого используется. Для этого может даже найтись новый повод, если темы коронавируса и Украины уйдут из повестки.

Владимир Соловейчик напомнил, что Европа и США сильно заинтересованы в создании условий для полной изоляции России. Их целью является уничтожение экономики страны, о чем ранее уже открыто сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он рассказал о планах тотальной экономической и финансовой войны в Россией.

Французский министр финансов уточнил, что действия Евросоюза нацелены на Владимира Путина и олигархов. Однако заплатить за последствия придется и российскому народу.

Владимир Соловейчик уточнил, что на уничтожение российской экономики направлено и создание кадрового дефицита. Поэтому стоит ожидать дальнейших усилий Запада в создании тенденций подобного рода.

Однако выехать из России мало. Эксперт напомнил, что сложности могут возникнуть с въездом в страны Евросоюза и получением там вида на жительство. В связи с этим массового оттока кадров ожидать не стоит, так как желающие выехать за рубеж россияне с низкой долей вероятности смогут трудоустроиться и найти жильё. Владимир Соловейчик подчеркнул, что в таком исходе и заинтересованы западные власти.

Политолог пояснил, что речь идет только об отношении к России правительств стран Запада и финансовых магнатов. Простые люди, по его мнению, по-прежнему относятся к россиянам с симпатией.

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