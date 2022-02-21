Политолог рассказал, когда признают ДНР и ЛНР

Государственная дума обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением признать Донецку и Луганскую народные республики. Предложение было внесено на фоне обострения в российско-украинских отношениях.

О перспективах и сроках признания самопровозглашенных республик рассказал изданию «АБН» кандидат политических наук Станислав Бышок. Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO отметил, что война не будет служить аргументом в пользу признания республик. Так, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика не могли получить признание в течение длительного времени, непризнанны по сей день или признаны лишь частично. На их территориях присутствуют российские миротворцы и граждане РФ.

Политолог уверен, что вопрос признания ДНР и ЛНР не стоит в повестке. Одним из обусловливающих такое положение дел фактором является то, что Россия в течение длительного времени настаивала на выполнении Украиной условий Минских соглашений. Согласно данным документам, Донецкая и Луганская республика входят в состав последней.

Признание ДНР и ЛНР приведет к аннуляции минских соглашений, соблюдение которых продвигает Россия. Станислав Бышок также уверен, что именно Россию остальные страны-участницы соглашений в этом случае признают виновной в этих событиях. Также признание республик будет означать, что Россия дезавуировала не только Минские соглашения, но и Нормандский формат.

Политолог напомнил, что с 2015 года Россия настаивает на том, что именно Украина не хочет выполнят Минские договоренности. Однако признание ДНР и ЛНР сделает их выполнение невозможным именно с российской стороны.

15 февраля депутаты Госдумы приняли решение об обращении к президенту Владимиру Путину по вопросу признания республик. Согласие с таким решением также выразили главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Владимир Путин заявил, что сделает все возможное для решения проблем Донбасса. При этом глава государства подчеркнул, что потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан.