СМИ сообщают о воспалении головного мозга у Жириновского

Владимир Жириновский по-прежнему находится Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента РФ. Политика госпитализировали с коронавирусной инфекцией в начале февраля.

Как сообщает «Пятый канал», врачи обнаружили у Владимира Жириновского воспалительные процессы в головном мозге. Состояние политика оценивается как тяжелое. Он подключен к высокоточному аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве сообщают, что состояние лидера ЛДПР остается стабильным. Он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В пресс-службе ЛДПР ранее сообщили, что мошенники начали распространять сообщения о смерти Владимира Жириновского. Там призвали сообщать о распространителях такой информации в полицию.