Украинское СМИ сообщило о возможном закрытии воздушного пространства над страной

С понедельника, 14 февраля, воздушное пространство над Украиной может быть закрыто. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на собственный источник.

Причиной закрытия воздушного пространства могут стать действия западных страховых компаний, которые прекращают действие своих страховок для полетов над этой страной. По сведениям издания, об этом уже заявили страховые компании Великобритании, которые разослали собственникам самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям, официальное уведомление о прекращении действия страховки через 48 часов. Таким образом, самолеты прекратят летать над Украиной примерно с середины дня 14 февраля.