Путин пояснил, что в словах «терпи, моя красавица» не было «личного измерения».

Президент РФ Владимир прокомментировал Путин ранее сказанную фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Как сообщает ТАСС, глава государства подчеркнул, что это высказывание не имело «личного измерения».

Владимир Путин пояснил, что слова про Украину, минские соглашения и «красавицу» касались только того, что необходимо соблюдать достигнутые ранее договоренности. Он добавил, что за долгие годы своей работы никогда не переходил на личности.

Президент выразил мнение, что высказывание от главы государства о том, что ему что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах — это не тот формат. Принятые на себя обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совета Безопасности ООН, их необходимо исполнять.