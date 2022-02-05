Фейковыми сообщениями западных СМИ может заняться Госдума

Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев заявил, что парламентарии могут рассмотреть ранее опубликованные западными СМИ новости, оказавшиеся фейком. Как сообщает РИА Новости, вопрос может поступить на рассмотрение комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Политик отметил, что в Думе предыдущего созыва подобные вопросы рассматривались в комиссии по вмешательству в дела РФ извне.

Как сообщает «Лента.ру», ранее депутат Дмитрий Белик назвал средством информационной войны публикацию о «планах по вторжению» России на Украину, которая появилась в немецкой газете Bild.