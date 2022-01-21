Германия хочет максимально быстрого запуска «Северного потока-2»

Максимально быстро сертифицировать газопровод «Северный поток-2» призвала премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг. Такую позицию она озвучила на встрече Восточного комитета германской экономики.
Немецкая газета Die Zeit сообщает, что Мануэла Швезиг выразила уверенность в необходимости для Германии трубопровода через Балтийское море. Политик также уверена, что было бы правильно продолжать делать ставку на критический диалог и экономические обмены с Россией. Газ, по мнению Мануэлы Швезиг, необходим Германии как источник энергии для перехода к возобновляемым источникам энергии в том случае, если страна сможет отказаться от атомной и угольной энергетики.