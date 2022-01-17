Прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 17 января

В понедельник, 17 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей с 16:00 до 17:00. Как сообщает ivbg.ru, прямая линия с губернатором региона станет первой в этом году.

Чтобы задать свой вопрос Александру Дрозденко, жители могут набрать со стационарного номера телефона 006. В этом случае звонок будет бесплатным.

Для звонка на прямую линию с мобильного телефона необходимо набрать 8 (813–61) 315-01. В этом случае вызов будет платным, а стоимость будет зависеть от сотового оператора, услугами которого пользуется абонент.

Еще один способ задать свой вопрос губернатору Александру Дрозденко — написать его в социальных сетях профильных ведомств Ленобласти. Также можно воспользоваться сайтом «Госуслуги. Решаем вместе».