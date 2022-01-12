Кандидатуру нового члена петербургского Горизбиркома предложил ЦИК

Центральная избирательная комиссия внесла свою кандидатуру члена с правом решающего голоса в петербургскую городскую избирательную комиссию. На заседании ЦИК была предложена кандидатура руководителя аппарата Общественной палаты Ирины Артюховой.

Ранее сообщалось, что свои посты покинули два члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса: Дмитрий Краснянский и Алла Егорова. Их отставка была одобрена петербургскими парламентариями в декабре 2021 года.

Председатель ЦИК Элла Памфилова после отставки Егоровой и Краснянского выразила надежду, что это событие будет способствовать оздоровлению избирательной системы Петербурга.