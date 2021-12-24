Юлия Киселева стала новой главой комитета по градостроительству и архитектуре

Новой главой петербургского комитета по градостроительству и архитектуре стала Юлия Киселева. Как сообщили в пресс-службе администрации города, распоряжение о назначении уже подписал губернатор Александр Беглов. Юлия Киселева ранее была временно исполняющей обязанности председателя.

С 2008 по 2013 год Юлия Киселева уже была главой данного комитета. Позже она возглавляла администрацию Василеостровского района, а также была советником губернатора Петербурга и заместителем руководителя администрации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что финансовому вице-губернатору Эдуарду Батанову вручили почетную грамоту перед отставкой.