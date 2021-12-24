Вице-губернатору Батанову вручили почетную грамоту перед отставкой

Эдуард Батанов — вице-губернатор, отвечавший за налоговую, финансовую политику, разработку и исполнение бюджета — покидает занимаемую должность. Об этом сообщил на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор наградил покидающего пост чиновника почетной грамотой и поблагодарил за работу. Чем будет заниматься Эдуард Батанов после отставки не сообщается. Должность вице-губернатора он занимал с 2019 года.

Новая кандидатура финансового вице-губернатора Петербурга уже утверждена. Им станет Алексей Корабельников, за назначение которого накануне проголосовали 47 из 50 депутатов Законодательного собрания города.