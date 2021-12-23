Путин сравнил западные семейные ценности с пандемией

Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции отметил, что он придерживается традиционного подхода, состоящего в том, чтобы женщину называть женщиной, а мужчину — мужчиной. Он пояснил, что защита российского общества от таких ценностей — заключается в многоконфессиональной природе России, в её духовной культурой.

Он пояснил, что «карета» европейских ценностей с помощью интернета неизбежно докатится до России, подобно пандемии коронавируса. Однако, по словам президента, пусть Европа делает что хочет, но России должно хватить внутренних систем защиты от данного мракобесия.

Президент призвал бороться с западными ценностями не давлением и запретами, а поддержкой отечественной культуры.