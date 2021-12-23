Путин: «Казахстан — один из самых близких союзников России»

резидент России Владимир Путин назвал Казахстан — одним из ключевых союзников России. В ходе пресс-конференции он отметил важность совместного развития цифровизации, а также работу в сферах медицины и космоса. Совместная работа на космодроме Байконур будет продолжена. Президент отметил, что Казахстану важно принимать более широкое участие в космической деятельности и развивать собственные компетенции в этой сфере.

Президент выразил благодарность главе Казахстана за поддержание и развитие русского языка. В частности, он отметил, увеличение количество школ с изучением русского языка, а также высокий конкурс в русскоязычные заведения.

Владимир Путин выразил надежду, что темп и качество развития взаимоотношений с Казахстаном будут сохранены.