Путин перечислил, что сближает Россию и Беларусь

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции отметил важность создания единого фискального и таможенного законодательства для России и Беларуси. Он отметил, что граждане России неизменно почувствуют на своей эффективность этих мер.

Президент подчеркнул, что уровень интеграции России и Беларуси по-прежнему ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Поэтому необходимо синхронизировать законодательство, в первую очередь антимонопольного и таможенного законодательства.

Владимир Путин пояснил, что в создании союза уже многое сделано, в частности, свободное перемещение граждан и другие преимущества.