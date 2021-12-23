Путин назвал сотрудничество России с Китаем образцом международных отношений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал отношения с Китаем образцом международных отношений. Он отметил, что работа осуществляется по различным направлениям. В их числе поставка всех видов энергоресурсов. При этом глава государства подчеркнул, что к 2060-му года обе страны взяли на себя обязательство достичь углеродной нейтральности.

Работа осуществляется и в гуманитарной сфере, в частности, в культуре. Сотрудничество осуществляется в сфере безопасности. Россия помогает оснастить китайскую армию передовыми видами оружия, в том числе идет совместная разработка высокотехнологичных вооружений. Президент пояснил, что развивается также партнерство вооруженных сил, в частности, совместные учения вооруженных сил.

«Вся эта работа идет на пользу и китайскому, и российскому народу», - подытожил президент.