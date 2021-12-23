Пресс-конференция Владимира Путина стартует в полдень

В 12:00 четверга, 23 декабря, начинается пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общаться с журналистами глава государства будет в очном формате в московском Манеже.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что повестка пресс-конференции никак не ограничена. Журналисты могут задать любой вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.

Как сообщает «Первый канал», желающие задать вопросы президенту журналисты начали собираться у входа в Манеж примерно за три часа до начала мероприятия. Журналистов попросили приходить заранее, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции.

«Санкт-Петербург.ру» будет освещать большую пресс-конференцию Владимира Путина. Следите за новостями.