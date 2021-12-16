Глава петербургской ТИК№53 ушла в отставку

В Петербурге ушла в отставку председатель территориальной комиссии №53 Анна Дрозд. Она подала заявление о досрочном сложении с себя полномочий главы ТИК. Как сообщили в городской избирательной комиссии, заявление Анны Дрозд приняли и проголосовали единогласно. При этом заявление о выходе из состава комиссии Анна Дрозд не подавала.

Как сообщил член ГИК Олег Зацепа, территориальную избирательную комиссию №53 также покидает Максим Одинцов.

Анна Дрозд стала седьмым председателем петербургского ТИК, который досрочно сложил с себя полномочия в декабре. Депутаты ЗакСа также досрочно освободили от должностей двух членов Горизбиркома: Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой, которые также подали заявления о досрочном прекращении полномочий.