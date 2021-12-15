Два члена Горизбиркома Петербурга ушли с постов досрочно

В Петербургской городской избирательной комиссии намечаются кадровые перестановки. Как сообщил на пленарном заседании ЗакСа в среду депутат городского Заксобрания Денис Четырбок, досрочно свои полномочия сложили заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова и член комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский.

Оба члена ГИК подали заявления об уходе со своих должностей по собственному желанию. Законодательное собрание рассмотрело эти заявления и сложило с них полномочия.

До 20 декабря Законодательное собрание будет принимать предложения о новых кандидатах в комиссию. Ряд депутатов уже предложили продлить этот срок до 29 декабря или до середины января, чтобы дать потенциальным депутатам больше времени.