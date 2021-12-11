Андрей Турчак представил кандидатов в руководители петербургского отделения «единой России»

В пятницу, 10 декабря, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил возможных руководителей петербургского регионального отделения политического объединения. Как сообщат пресс-служба «Единой России», на должность секретаря петербургского отделения он призвал поддержать кандидатуру депутата Государственной Думы Сергея Боярского. Андрей Турчак отметил, что Сергей Боярский хорошо известен горожанам. А сам он знает, какие проблемы волнуют их первую очередь.
Кандидатуру депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Валерия Гарнеца Андрей Турчак предложил на пост руководителя петербургского исполкома «Единой России».
Четвертый этап XXXV конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» пройдет 17 декабря.