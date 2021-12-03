Врио секретаря «Единой России» в Петербурге назначен Сергей Боярский

Секретари пяти региональных отделений сменились в партии «Единая Россия». Среди них и отделение в Петербурге, временно исполняющим обязанности которого назначен Сергей Боярский.

Вечером пятницы, 3 декабря, его кандидатуру утвердили в президиуме генерального совета партии. На постоянной основе Сергей Боярский может быть наделен полномочиями секретаря петербургского отделения «Единой России» на партийной конференции «Единой России», которая пройдет в январе.

Сергей Боярский сменил на посту руководителя регионального отделения бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который занимал данную должность с 2012 года.

Помимо Петербурга, новых врио секретарей получили региональные отделения «Единой России» в Ульяновской и Томской областях, а также Республиках Марий Эл и Хакасии.