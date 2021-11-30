Петербург принимает делегацию из Армении

В Петербург прибыла делегация из Армении во главе с мэром Еревана Айком Марутяном. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», гости приняли участие в церемонии возложения венков к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище, а также возложили цветы к памятной плите воинам-армянам, павшим при защите Ленинграда.

Далее мэр Еревана и губернатор Петербурга провели встречу, где подписали дорожную карту по развитию сотрудничества между двумя городами. Все действующие между Петербургом и Ереваном соглашения были обновлены до 2025 года. Города связывают взаимные обязательства в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.