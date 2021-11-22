Петербургский Фонд капремонта сменит директора

Генеральный директор петербургского Фонда капитального ремонта Петр Погребняк уходит в отставку. Как сообщает «Фонтанка», он будет работать на этой должности только до 1 декабря.

Официально об отставке Петра Погребняка в Смольном не объявляли. В пресс-службе Фонда капремонта ситуацию также не прокомментировали ситуацию.

По неофициальным данным, сменить Петра Погребняка может Дмитрий Шутов, который является его заместителем. Ему же пророчат статус временно исполняющего обязанности главы Фонда капитального ремонта.

Петр Погребняк стали директором петербургского фонда капитального ремонта в июне 2020 года.