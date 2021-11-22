Число комиссий в ЗакСе хотят увеличить

В петербургском ЗакСе может измениться число постоянных комиссий. Уставом парламента в настоящее время предусматривается не более семи постоянных комиссий.

Депутат Всеволод Беликов, возглавляющий в ЗакСе комитет по законодательству, предложил исправить в Уставе слова «не более» на «не менее». Это даст возможность парламентариям при необходимости создавать дополнительные комиссии.

Дополнительно в Устав хотят внести полномочия спикера по передаче права распоряжения средствами городского парламента своим заместителям. В случае утверждения правок, председатель городского парламента также получит возможность самостоятельно утверждать смету расходов.