Петербургская делегация посетит Белград

Петербургская делегация отправилась в Белград с официальный визитом. Как сообщили в пресс-службе администрации города, возглавляет делегацию губернатор Александр Беглов.

Градоначальник встретится с главами различных министерств и ведомств Сербии, а также переговоры с мэром Белграда Зораном Радойичичем и представителями бизнес-сообщества республики.

В рамках визита петербургская делегация также примет участие в торжественной церемонии открытия в сербской столице бюста Александра Невского. Ранее аналогичная церемония состоялась в Петербурге в присутствии сербской делегации.

В петербургской делегации также запланирована встреча с с патриархом Сербским Порфирием.