Путин поедет на открытие Олимпийских игр вместе с президентом Аргентины

Президент России Владимир Путин посетит открытие олимпийских игр в Пекине вместе с президентом Аргентины Фернандесом. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости.

«У вас короткое на этот раз время пребывания в России. Все связано, конечно, с этой ситуацией (пандемия. — Прим. ред.). Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — рассказал глава государства перед встречей с президентом Аргентины.

Также Путин отметил, что в Москве созданы все условия для спокойного проведения двухсторонних переговоров.

Церемония открытия Игр в Пекине пройдет 4 февраля. Начало в 15:00 мск.