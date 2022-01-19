Александр Бельский выступил за повышение открытости работы парламента Петербурга

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский призвал парламентариев сделать свою работу максимально прозрачной для петербуржцев. Об этом 19 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Бельский отметил, что город должен быть готов к честному диалогу с петербуржцами, особенно по таким острым проблемам как уборка мусора и снега в Северной столице.

«Открытость подразумевает ответственность. Теперь у нас есть поименное голосование, жители города видят, за что вы голосуете. Вы должны отвечать своим избирателям, почему вы занимаете такую точку зрения. Вы выражаете в том числе позицию их, которую они вам доверили», – заявил с трибуны председатель ЗакСа.