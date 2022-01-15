США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией

Госсекретарь США Блинкен объявил, что США и НАТО готовы к новой встрече с Россией. Об этом 15 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Заявление было сделано во время телефонного разговора госсекретаря США Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — также отметил представитель Госдепа Нед Прайс в письменном заявлении.

Госсекретарь сообщил об успешных переговорах в своем Twitter. «США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — подытожил Блинкен.