Пост руководителя Калининского района Петербурга занял Сергей Петриченко

В Калининском районе Петербурга избрали нового районного главу. Им стал Сергей Петриченко. Об этом 13 декабря сообщает «Фонатнка» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Бывший природоохранный прокурор представлен администрации Калининского района в качестве нового временно исполняющего обязанности руководителя. Напомним, что это уже третье назначение за несколько недель.

Также сообщается, что Петриченко намерен надолго задержаться в кресле главы района. Последние три года он занимал пост первого заместителя главы администрации Невского района. Там он контролировал местное районное хозяйство и ЖКХ.