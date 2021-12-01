Новым уполномоченным по правам человека в Петербурге стала Светлана Агапитова. Об этом 1 декабря сообщает ИА REGNUM.

За кандидатуру Агапитовой во время пленарного Законодательного собрания заседания проголосовало большинство парламентариев. В финале за место боролись бывшая уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова и Илья Черменев — председатель общественной организации «Не все равно».

Решение о назначении было принято на основе результатов тайного голосования, по которому Светлана Агапитова получила 39 голосов, а ее оппонент всего один. Всего в голосовании принимали участие 47 депутатов.