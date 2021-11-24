Петербургский ЗакС одобрил повышение заработной платы для чиновников

Петербургские парламентарии поддержали в первом чтении проект закона о повышении заработной платы городским чиновникам. Об этом 24 ноября сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Документ о повышении расчетной единицы, используемой при начислениях окладов государственных служащих предполагает повышение заработной платы чиновников с нынешних 1525 рублей до 1588 рублей в 2023 году и до 1653 рублей в 2024.

Единица вычисляется с учетом уровня инфляции. Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что зарплаты чиновников не превысят инфляцию.