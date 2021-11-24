В Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2022 год

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении принял законопроект о формировании бюджета города на 2022 год. Об этом 24 ноября сообщает «Фонтанка».

Доходы казны на следующий год составят 890,8 млрд рублей, тогда как расходы — 971,5 млрд рублей. Таким образом в бюджете образуется дефицит в 80,7 млрд рублей.

Одним из главных решений стала ликвидация «депутатской» поправки. Его оценили даже члены оппозиционных партий. Так, глава фракции «Яблока» Александр Шишлов выступил со следующими словами: «Не припомню, когда с этой трибуны от «Яблока» звучали слова одобрения действий исполнительной власти. Однако сегодня, при утверждении в третьем чтении бюджета Санкт-Петербурга, мы заявляем о поддержке политического решения губернатора. Эта поправка — явная форма политической коррупции, существовавшая только в нашем городе: депутатам, в обмен на послушные голосования и лояльность к исполнительной власти, давалось право по своему усмотрению распорядиться суммой от одного до двух процентов бюджета».

Однако во время голосования фракция воздержалась от голосования с учетом других негативных моментов законопроекта.