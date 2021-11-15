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Олег Зотов назначен председателем жилищного комитета Петербурга

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© Фото: gov.spb

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На этом посту он сменит Виктора Борщева.

Олег Зотов назначен на пост председателя жилищного комитета Петербурга. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Зотов работал в должности начальника Государственной начальника административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. Занимавший его новый пост Виктор Борщев переведен на другую должность. О ней в Смольном не уточнили. 

Начальником жилищного комитета Олег Зотов стал в июне 2019 года. До этого момента он в течение 13 лет работал на руководящих должностях в ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента России.

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