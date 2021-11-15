Олег Зотов назначен председателем жилищного комитета Петербурга

Олег Зотов назначен на пост председателя жилищного комитета Петербурга. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Зотов работал в должности начальника Государственной начальника административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. Занимавший его новый пост Виктор Борщев переведен на другую должность. О ней в Смольном не уточнили.

Начальником жилищного комитета Олег Зотов стал в июне 2019 года. До этого момента он в течение 13 лет работал на руководящих должностях в ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе» Управления делами президента России.