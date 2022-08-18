В администрацию Херсонской области назначили новых российских управленцев

Новые российские управленцы были назначены в администрации Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В сообщении говорится, что в целях улучшения экономической ситуации в Херсонскую область направили группу управленцев, которые зарекомендовали себя как ответственные и добросовестные профессионалы. Отмечается, что с их приходом откроются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления.

Так, на должность первого замглавы администрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Он родом из города Рыбинск Ярославской области. Он закончил пограничную академию ФСБ РФ. Его последнее место работы было в качестве первого замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". На должность заместителя председателя правительства и министра промышленности назначен Семен Машкауцан. Он родом из Челябинска и раньше работал помощников заместителя председателя правительства РФ. Он был главой департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли России. Евгений Немтинов стал министром финансов.

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