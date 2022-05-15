В Финляндии приняли решение вступить в НАТО

В Финляндии заявили об официальном решении вступить в НАТО. Такая информация содержится в заявлении правительства.

В сообщении также уточняется, что Финляндия собирается подать заявку на членство в НАТО после консультаций с парламентом.

Консультация состоится в понедельник, а само голосование, возможно, во вторник. Ранее глава МИД страны Пекка Хаависто заявил, что заявку направят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Напомним, что Швеция и Финляндия начали говорить о возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и ступления в НАТО на фото российской спецоперации на Украине.