Беглов заявил, что западные санкции против России - атака, не имеющая аналогов

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что будущее России пытается перечеркнуть "коллективный Запад". Такое мнение выразил градоначальник во время часа правительства в ЗакСе.

По его словам, атака, которой подвергается страна, не имеет аналогов, а санкциями они пытаются устроить нам экономическую блокаду, а также лишить будущего детей и страны. Однако он считает, что Россия преодолевает и не такие трудности.

Градоначальник назвал прошлый год успешным и результативным для Петербурга. Во время отчета Беглова от фракции можно было задать по одному вопросу