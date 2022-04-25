C 25 апреля в Петербурге прекратило работу консульство Эстонии

Генеральное консульство Эстонии официально прекратило работу в Петербурге. Теперь обращения от жителей города будут принимать только в Москве.

В сообщении дипмиссии Эстонии говорится, что для получения визовых и консульских услуг необходимо обращаться в посольство Эстонской Республики в Москве. До 29 апреля петербуржцы, которые запрашивали в генконсульстве визы или виды на жительство, могут получить свои документы.

При этом паспорта с готовыми визами, которые запросили до 25 апреля, отправят в Москву. Кроме того, документы можно будет получить прямо в Эстонии. Для этого нужно связаться с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии и изменить место выдачи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по решению МИД РФ в Петербурге также закрыли консульства Литвы и Латвии.