FP: попытки Запада настроить мир против России провалились

После начала военной операции на Украине Западу не удалось настроить большую часть мира против России. Об этом написал обозреватель Ховард Френч в статье для журнала Foreign Policy.

По его словам, санкции не поддержали многие государства против Москвы, в том числе Индия и Китай. При подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, которые представляют большинство человечества, не заняли чью-либо сторону в этом конфликте. Френч предполагает, что эти страны увидели в нем знакомые отголоски былого соперничества между Западом и Востоком.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что польский генерал боится разрушения НАТО из-за продвижения интересов России в Польше.