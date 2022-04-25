Польский генерал боится разрушения НАТО из-за продвижения интересов России в Польше

Бывший начальник армейской контрразведки и польский генерал Петр Пытель боится разрушения Россией НАТО с помощью Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости.

Пытель считает, что в Польше "некоторые лица" якобы продвигают интересы России и угрожают западным блокам. Так, они реализуют такие тезисы, как развал НАТО и крах западной системы.

Также генерал обеспокоен идеями создания экономических организаций, которые будут альтернативны Евросоюзу. По его словам, Варшава во многих сферах якобы находятся под влиянием Москвы.

Ранее официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в случае войны России с Польшей, республика будет готова к ней.