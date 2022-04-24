Пушков заявил, что Россию ждет "новая реальность" в отношениях с Германией

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия выбрала стратегический курс на сворачивание отношений с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, курс на сворачивание отношений с Россией для Германии не является временным. Он отметил, что при этом "стратегическому разрыву" не противоречит поддержание минимального диалога с Москвой, как и закупки энергоносителей из России. Сенатор уточнил, что "такова новая реальность, и из нее следует исходить".

Напомним, что ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету 2024 года Германия будет достаточно независима от российского газа, а зависимость от угля и нефти из России существенно снизят уже к лету этого года.